Ucraina, Germania autorizza la Polonia a consegnare 5 caccia a Kiev | File Pentagono, "la talpa è un 21enne della Guardia Nazionale" (Di giovedì 13 aprile 2023) 13 apr 18:15 Documenti segreti Usa, Nyt: la talpa è un 21enne della Guardia Nazionale La presunta talpa dei File segreti del Pentagon è un membro di 21 anni dell'ala dell'intelligence della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 13 aprile 2023) 13 apr 18:15 Documenti segreti Usa, Nyt: laè unLa presuntadeisegreti del Pentagon è un membro di 21 anni dell'ala dell'intelligence...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : La Germania ha permesso alla Polonia di fornire 5 caccia MiG-29 all'Ucraina. In precedenza, il governo tedesco av… - angelo_menel : @FranFerrante @GiaSilvestrini @gonufrio @erealacci @StefanoCiafani @A_LisaCorrado @RossellaMuroni @robdellaseta… - EduardApavaloa1 : RT @giovamartinelli: La Germania ha autorizzato la Polonia a consegnare cinque caccia all'Ucraina. Lo rende noto il ministero della Difesa… - TricolorVanda : RT @SicilianoSum: In #Germania sono preoccupati che #Putin non stia facendo nessuna nuova mobilitazione perché ciò significa che ha il cont… - la_staxy : RT @sole24ore: ?? La Germania ha autorizzato la Polonia a consegnare cinque caccia all’Ucraina. Lo rende noto il ministero della Difesa tede… -