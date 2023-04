Ucraina, Biden vuole continuare la guerra ma l’Europa deve sganciarsi da questa scelta suicida (Di giovedì 13 aprile 2023) E’ ormai chiaro a chiunque, tranne forse che a Giorgia Meloni e a Carlo Calenda, che la guerra in Ucraina, questo massacro senza fine e senza senso che dura ormai da oltre un anno e due mesi, servirà solo al vegliardo ultraottagenuario e malfermo Joe Biden per provare a vincere le prossime elezioni presidenziali statunitensi. Una strategia disperata per un obiettivo disperato e di interesse esclusivamente di ristrette élite statunitensi e internazionali. La carneficina prosegue, gli orrori, dall’una come dall’altra parte, si susseguono agli orrori, debitamente amplificati dalla stampa di parte per tentare di mobilitare un’opinione pubblica sempre più diffidente e restia a seguire sulla strada dell’autodistruzione completa e irreversibile del genere umano, i sedicenti “decisori responsabili”, in realtà privi di qualsivoglia lucidità e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) E’ ormai chiaro a chiunque, tranne forse che a Giorgia Meloni e a Carlo Calenda, che lain, questo massacro senza fine e senza senso che dura ormai da oltre un anno e due mesi, servirà solo al vegliardo ultraottagenuario e malfermo Joeper provare a vincere le prossime elezioni presidenziali statunitensi. Una strategia disperata per un obiettivo disperato e di interesse esclusivamente di ristrette élite statunitensi e internazionali. La carneficina prosegue, gli orrori, dall’una come dall’altra parte, si susseguono agli orrori, debitamente amplificati dalla stampa di parte per tentare di mobilitare un’opinione pubblica sempre più diffidente e restia a seguire sulla strada dell’autodistruzione completa e irreversibile del genere umano, i sedicenti “decisori responsabili”, in realtà privi di qualsivoglia lucidità e ...

