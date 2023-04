Ucciso in un vivaio a colpi di arma da fuoco: vittima un 30enne, killer in fuga (Di giovedì 13 aprile 2023) Un uomo è stato Ucciso nel pomeriggio in un vivaio di Borgo San Donato, nel territorio di Sabaudia , in provincia di Latina. Stando alle prime informazioni trapelate l'uomo, di circa trent'anni, ... Leggi su leggo (Di giovedì 13 aprile 2023) Un uomo è statonel pomeriggio in undi Borgo San Donato, nel territorio di Sabaudia , in provincia di Latina. Stando alle prime informazioni trapelate l'uomo, di circa trent'anni, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : #Sabaudia Ucciso in un vivaio a colpi di arma da fuoco: vittima un 30enne, killer in fuga - infoitinterno : Latina: uomo ucciso a colpi d’arma da fuoco in vivaio a Sabaudia - MartaDj1 : RT @michelemarangon: Sabaudia, lite e colpi di arma da fuoco in un vivaio: ucciso un trentenne - michelemarangon : Sabaudia, lite e colpi di arma da fuoco in un vivaio: ucciso un trentenne - News_24it : SABAUDIA - Un omicidio è stato consumato nel pomeriggio di oggi in un vivaio di Borgo San Donato, nel territorio di… -