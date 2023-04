Ucciso da orso: iniziata la caccia per la cattura e l'abbattimento di "Jj4" (Di giovedì 13 aprile 2023) Sono iniziate le installazioni delle trappole a tubo per la cattura dell’orsa 'Jj4' e dell’orso 'Mj5' . Lo ha annunciato Raffaele De Col, dirigente generale del dipartimento protezione civile, foreste... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 13 aprile 2023) Sono iniziate le installazioni delle trappole a tubo per ladell’orsa 'Jj4' e dell’'Mj5' . Lo ha annunciato Raffaele De Col, dirigente generale del dipartimento protezione civile, foreste...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Il Trentino abbatterà altri 3 orsi dopo la morte di Andrea Papi, il giovane di 26 anni ucciso da un esemplare di or… - fanpage : Il presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha ordinato l’abbattimento di JJ4: “Quell’orso v… - stanzaselvaggia : Mi dispiace davvero moltissimo per la morte atroce del ragazzo ucciso da un orso mentre correva tra i boschi di Cal… - franca_anca : RT @Gaia93712891: Come sempre l'uomo si sente padrone assoluto della Natura e non ricorda di esserne solo un ospite, per lo più indesiderat… - laura99164560 : RT @PaoloOchi: Intelligenza paga .le armi no.???? -