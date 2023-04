Uccide la compagna e la suocera ad Arezzo

(Di giovedì 13 aprile 2023) AGI - Due donne sono state uccise la notte scorsa ad. È accaduto in un appartamento di via Benedetto Varchi. L'omicida, pare un 38enne, ha ucciso lae la. Sarebbe accaduto intorno all'una di notte. Le informazioni che filtrano dagli inquirenti sono ancora poche. Sul posto gli agenti della Squadra Mobile della Questuraguidata da Sergio Leo.

AGI - Due donne sono state uccise la notte scorsa ad Arezzo. È accaduto in un appartamento di via Benedetto Varchi. L'omicida, pare un 38enne, ha ucciso lae la suocera. Sarebbe accaduto intorno all'una di notte. Le informazioni che filtrano dagli inquirenti sono ancora poche. Sul posto gli agenti della Squadra Mobile della Questura Arezzo

AGI - Due donne sono state uccise la notte scorsa ad Arezzo. È accaduto in un appartamento di via Benedetto Varchi. L'omicida, pare un 38enne, ha ucciso la compagna e la suocera. Sarebbe accaduto into