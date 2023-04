Uccide la compagna e la suocera ad Arezzo | arrestato un 38enne 

(Di giovedì 13 aprile 2023) AGI - Due donne sono state uccise la notte scorsa ad. È accaduto in un appartamento di via Benedetto Varchi. L'omicida, un 38enne, ha ucciso lae la. L'uomo, di origini magrebine, è stato. La coppia ha due figli entrambi minorenni e il maggiore avrebbe chiamato i soccorsi. Le due donne, dalle prime informazioni, sono state uccise con colpi di un'arma da taglio. Sul posto il magistrato di turno, Marco Dioni. Le indagini sono condotte dalla Squadra Mobile della Questuraguidata da Sergio Leo.

