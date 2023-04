Twitter non vuol più essere solo un social (Di giovedì 13 aprile 2023) Dopo aver cambiato il feed per mostrare in primo piano i suoi tweet, Elon Musk ha completato la rivoluzione dentro Twitter cambiandone i connotati nel giro di una settimana: dieci giorni fa ha cambiato il logo dell'uccellino sostituendolo con il simbolo del Dogecoin, mentre il 4 aprile ha registrato la fusione tra quella che è stata la società fondata da Jack Dorsey con la X Corp, un'altra azienda di proprietà dello stesso Musk. Ma se il simbolo è stato prontamente ripristinato, facendo pensare ad un pesce d'aprile in ritardo – che ha comunque permesso alla criptovaluta preferita da Musk di guadagnare il 30% del proprio valore in pochi giorni – il rebranding di Twitter come X potrebbe essere definitivo. https://Twitter.com/elonmusk/status/1642962756906418176Twitter non è più solo un ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 13 aprile 2023) Dopo aver cambiato il feed per mostrare in primo piano i suoi tweet, Elon Musk ha completato la rivoluzione dentrocambiandone i connotati nel giro di una settimana: dieci giorni fa ha cambiato il logo dell'uccellino sostituendolo con il simbolo del Dogecoin, mentre il 4 aprile ha registrato la fusione tra quella che è stata la società fondata da Jack Dorsey con la X Corp, un'altra azienda di proprietà dello stesso Musk. Ma se il simbolo è stato prontamente ripristinato, facendo pensare ad un pesce d'aprile in ritardo – che ha comunque permesso alla criptovaluta preferita da Musk di guadagnare il 30% del proprio valore in pochi giorni – il rebranding dicome X potrebbedefinitivo. https://.com/elonmusk/status/1642962756906418176non è piùun ...

