Twitter non sarà più una società, accordo di Musk con X Corp (Di giovedì 13 aprile 2023) TecnoAndroid Twitter non sarà più un’azienda a sé. Elon Musk l’ha fusa con X Corp, parte della X Holdings Corp, pubblicizzata come la futura società madre di tutte le società di Musk, tra cui Neuralink, SpaceX, Tesla e The Boring Company. Potenzialmente questa fusione segnala anche la fase successiva del piano di Musk che prevede la trasformazione di Twitter in “app per fare tutto“. La fusione tra le due aziende è diventata pubblica perché gli avvocati sono stati costretti a rilasciare informazioni a riguardo in vista di un processo in corso. “Twitter, Inc. è stata fusa in X Corp. non esiste più”. “X Corp. è una società privata. La ... Leggi su tecnoandroid (Di giovedì 13 aprile 2023) TecnoAndroidnonpiù un’azienda a sé. Elonl’ha fusa con X, parte della X Holdings, pubblicizzata come la futuramadre di tutte ledi, tra cui Neuralink, SpaceX, Tesla e The Boring Company. Potenzialmente questa fusione segnala anche la fase successiva del piano diche prevede la trasformazione diin “app per fare tutto“. La fusione tra le due aziende è diventata pubblica perché gli avvocati sono stati costretti a rilasciare informazioni a riguardo in vista di un processo in corso. “, Inc. è stata fusa in X. non esiste più”. “X. è unaprivata. La ...

