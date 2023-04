Twitter è stata inglobata da X Corp, una società privata pilotata da Musk? (Di giovedì 13 aprile 2023) TecnoAndroid Twitter “non esiste più” e si è fusa in una società chiamata X Corp, secondo il deposito del tribunale negli Stati Uniti. Il proprietario di Twitter Elon Musk ha fatto un cenno al cambiamento ieri, semplicemente scrivendo “X“. I dettagli sono stati rivelati nei documenti del tribunale dopo che l’attivista conservatrice Laura Loomer ha fatto causa a Twitter e Facebook quando il suo account è stato bannato. “In qualità di successore nell’interesse del Convenuto denominato Twitter, dichiara che Twitter è stata fusa in X Corp e non esiste più. X Corp è una società privata“, afferma il deposito dello studio legale Willkie Farr & Gallagher. Loomer, che in ... Leggi su tecnoandroid (Di giovedì 13 aprile 2023) TecnoAndroid“non esiste più” e si è fusa in unachiamata X, secondo il deposito del tribunale negli Stati Uniti. Il proprietario diElonha fatto un cenno al cambiamento ieri, semplicemente scrivendo “X“. I dettagli sono stati rivelati nei documenti del tribunale dopo che l’attivista conservatrice Laura Loomer ha fatto causa ae Facebook quando il suo account è stato bannato. “In qualità di successore nell’interesse del Convenuto denominato, dichiara chefusa in Xe non esiste più. Xè una“, afferma il deposito dello studio legale Willkie Farr & Gallagher. Loomer, che in ...

