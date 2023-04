Tuttosport – Bennacer gol | Spalletti perde Anguissa e Kim

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 13 aprile 2023) 2023-04-13 00:59:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS: MILANO – La sfida d’andata tutta italiana dei quarti di finale di Champions League va al Milan, che supera 1-0 il Napoli a San Siro. A decidere la partita èsul finale di primo tempo, al termine di un avvio di gara che sembrava favorire un Napoli cheperòe Kim per squalifica in vista del ritorno. Dopo nemmeno un minuto, un’incertezza dei padroni di casa regala una colossale palla gol non sfruttata dai partenopei.mette in mezzo dalla destra, la difesa si addormenta e Krunic spazza male sul piede di Kvaratskhelia che va al tiro di sinistro, trovando però il salvataggio sulla linea dello stesso bosniaco che rimedia così al suo errore. Milan-Napoli 1-0: tabellino e statistiche Il gol diDue ...