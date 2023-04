Tutto è già successo | eppure non e? facile quando risuccede

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 13 aprile 2023) Esisteva il mondo ed esisteva lui, in mezzo non c’era nulla, sempre in contrasto, sempre in disaccordo. Il mondo era contro di lui, lo tormentava, e lui si difendeva, riconoscendolo soltanto nelle disgrazie alle quali si opponeva. Non lo capiva, sembrava amaro d’odio, fin troppo agitato, cosi? inquieto che pensava fosse folle il fatto di continuare a esistere. Non soltanto in guerra. Per quello si isolava quanto piu? poteva. E non era solo, la terra viveva con lui, ecio? che nasceva da essa, quelle piante e quelle erbe rigonfie di succo, tenere e buone. Non gli avevano mai voluto del male, non se n’erano mai andate via da lui, non lo avevano mai tradito fintanto che avevano potuto vivere. Solo le persone tradivano. Il mondo tradiva. E lei faceva parte del mondo. Non aveva imparato ad amare quella terra ne? quelle piante che fiorivano e si ricreavano per loro. E ...