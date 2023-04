Tutti pazzi per i video: ecco come migliorare audio e musica (Di giovedì 13 aprile 2023) Se fino a poco tempo, con l’avvento dei primi social, sembrava che chiunque avesse la necessità di fotografare ogni istante della propria vita, oggi si sta assistendo a una evoluzione: siamo nell’epoca dei video. Dal momento che sono le piattaforme social a dettare la linea rispetto ai contenuti capaci di divenire virali, tanto nel marketing quanto nella vita privata, chiunque voglia avere un po’ di attenzione deve recuperare qualche nozione da video maker. Perché vanno bene le stories e qualche filmato in diretta, ma bisogna anche saper migliorare il contenuto digitale. Indispensabile, a questo proposito, imparare a lavorare sull’audio per avere il sonoro migliore possibile. La maggior parte dei video infatti è registrata in ambienti quotidiani: in casa, in ufficio, per strada, non certo in studio ... Leggi su udine20 (Di giovedì 13 aprile 2023) Se fino a poco tempo, con l’avvento dei primi social, sembrava che chiunque avesse la necessità di fotografare ogni istante della propria vita, oggi si sta assistendo a una evoluzione: siamo nell’epoca dei. Dal momento che sono le piattaforme social a dettare la linea rispetto ai contenuti capaci di divenire virali, tanto nel marketing quanto nella vita privata, chiunque voglia avere un po’ di attenzione deve recuperare qualche nozione damaker. Perché vanno bene le stories e qualche filmato in diretta, ma bisogna anche saperil contenuto digitale. Indispensabile, a questo proposito, imparare a lavorare sull’per avere il sonoro migliore possibile. La maggior parte deiinfatti è registrata in ambienti quotidiani: in casa, in ufficio, per strada, non certo in studio ...

