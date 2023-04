Turismo in Kenya tra safari e resort

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIlè probabilmente la destinazione turistica più popolare di tutta l’Africa dell’est. Nel corso degli anni, il Paese si è sviluppato per offrire vari comfort e attività da svolgere a turisti internazionali di qualsiasi tipo. I viaggiatori più avventurosi potranno quindi dedicarsi ad attività all’aria aperta come, trekking e arrampicate, mentre chi preferisce una vacanza più sedentaria potrà dirigersi verso la costa per approfittare di varie splendide spiagge. Un altro modo intelligente di attirare sempre più turisti è stato quello di facilitare la richiesta di visto, introducendo la possibilità di richiedere un eVisainteramente online. Un esemplare di struzzo Masai nella riserva faunistica di Masai MaraLe attività predilette dai turisti Quando si pensa alle vacanze ...