Turchia, la pallavolista dell’Igor Novara Julia Ituma trovata morta in trasferta. Aveva 18 anni (Di giovedì 13 aprile 2023) Tragedia nel mondo dello sport: la pallavolista italiana di origini nigeriane, Julia Ituma, è stata trovata morta nella notte a Istanbul, in Turchia. Julia era in trasferta con la sua squadra, l’Igor Gorgonzola di Novara, che Aveva giocato il ritorno dei quarti in Champions League. La ragazza, che Aveva 18 anni, è caduta da una finestra dell’albergo in cui alloggiava. Sul caso indagano le forze dell’ordine turche, che al momento non escludono alcuna ipotesi. Sul caso si è immediatamente attivata anche la Farnesina. Julia Ituma morta mentre era in trasferta in Turchia I primi a confermare la notizia ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 aprile 2023) Tragedia nel mondo dello sport: laitaliana di origini nigeriane,, è statanella notte a Istanbul, inera incon la sua squadra, l’Igor Gorgonzola di, chegiocato il ritorno dei quarti in Champions League. La ragazza, che18, è caduta da una finestra dell’albergo in cui alloggiava. Sul caso indagano le forze dell’ordine turche, che al momento non escludono alcuna ipotesi. Sul caso si è immediatamente attivata anche la Farnesina.mentre era ininI primi a confermare la notizia ...

