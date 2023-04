Tupperware | cosa sta succedendo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... unornyaghora : @Psygnosis_TNBM @SaturnaIe Io ho smesso di usarla proprio per questo motivo, ho iniziato ad usare i tupperware per… -

La rivoluzione Il ceo Miguel Fernandez ha assicurato che'ha intrapreso un percorso' per rivoluzionare l'attività dell'azienda e sanare la posizione di capitale e liquidità. 'L'azienda sta ...sta succedendo Nell'ultimo trimestre del 2022, le vendite sono crollate del 20% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 313,7 milioni di dollari. A fine esercizio,ha registrato ...C'erano una volta i rappresentanti dellache presentavano i loro prodotti a casalinghe riunite per l'occasione. O quelli della ... Unadi tendenza negli Stati Uniti che, in omaggio al ...

Tupperware: l'iconica azienda di contenitori alimentari è in crisi e ... greenMe.it

Il marchio di recipienti ermetici ha perso metà del suo valore a Wall Street e cerca nuovi investitori. A pesare l'incapacità di innovare e lo scarso appeal tra i giovani ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Tupperware, azienda di contenitori ermetici rischia bancarotta: ha 700 milioni di debiti ...