Tumori | ‘Sie incontra i pazienti’ per affrontare nuove sfide in ambito ematologico

(Adnkronos) – Coesione e dialogo più intenso tra ematologi e pazienti, sostegno ai malati e alla ricerca scientifica per a?rontare le numerose s?de del presente e del futuro in ambito ematologico. Con questi obiettivi, la Società Italiana di ematologia (Sie) e le Associazioni dei pazienti che operano nell'ambito dell'ematologia, si sono confrontate oggi a Bologna nel corso del secondo convegno 'Sie incontra i pazienti'. All'evento – spiega una nota Sie – si è parlato di informazione corretta, nuovi bisogni e diritti sociali, innovazione e sostenibilità delle cure, confermando la Sie a ?anco delle associazioni – capitanate dall'Ail, Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma – per garantire un'informazione corretta e rigorosa ai pazienti, ai familiari e ai ...

