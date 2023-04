Tumore al seno: dopo la malattia attenzione al peso forma (Di giovedì 13 aprile 2023) Tenere sotto controllo la bilancia è una raccomandazione universalmente valida. Questo è vero in particolare per le donne, per le quali non solo l’obesità ma anche il sovrappeso aumenta il rischio di cancro al seno e di sviluppare recidive. Molti studi osservazionali giunti a questi risultati si basano sulla valutazione dell’indice di massa corporea o BMI, dall’inglese body mass index, valore facilmente calcolabile perché indica la relazione tra il peso di una persona e la sua altezza. Leggi anche › Dimagrire dopo i 50 anni senza dieta: gli errori e i cibi da evitare, le associazioni giuste ... Leggi su iodonna (Di giovedì 13 aprile 2023) Tenere sotto controllo la bilancia è una raccomandazione universalmente valida. Questo è vero in particolare per le donne, per le quali non solo l’obesità ma anche il sovrapaumenta il rischio di cancro ale di sviluppare recidive. Molti studi osservazionali giunti a questi risultati si basano sulla valutazione dell’indice di massa corporea o BMI, dall’inglese body mass index, valore facilmente calcolabile perché indica la relazione tra ildi una persona e la sua altezza. Leggi anche › Dimagrirei 50 anni senza dieta: gli errori e i cibi da evitare, le associazioni giuste ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MargaretCal1 : @AdrianaSpappa Io ho una ciste al seno da anni e anni, da molto prima del suo vaccino, e ci vivo benissimo. Già ho… - Daniela76084192 : @zaiapresidente Evidentemente non conosce vaccinati sfigati quanti ne conosco io... Chi s'è beccato il covid 3 volt… - benedet09193777 : @Se23rex esiste e la Capecitabina è utilizzata dal 2019, per il tumore al seno e allo stomaco, ti assiccuro per esp… - EIannelli : RT @aimac_it: @EIannelli, vicepresidente Aimac ??, su @repubblica spiega che il risarcimento ad una lavoratrice francese con #cancro al sen… - berniniortensia : RT @AIRC_it: La diagnosi di tumore al seno è arrivata nel 2013: da quel momento Annalisa ha deciso di reagire entrando a far parte del grup… -