Tuffi, Coppa del Mondo 2023: primo appuntamento a Xi'An. Torna in gara Chiara Pellacani

Comincia dalla Cina la World Aquatics Diving World Cup, la prima edizione della nuova Coppa del Mondo di Tuffi. La prima tappa si terrà a Xi'An, poi una seconda a Montreal (5-7 maggio) ed infine la finale a Berlino (4-6 agosto). Un appuntamento sicuramente davvero importante nella stagione mondiale dei Tuffi, con un nuovo format della competizione. Il programma è diviso su tre giorni e si gareggerà solo nelle specialità olimpiche (nessuna gara dal metro) con l'aggiunta poi nella giornata finale del Team Event. Alle prime due tappe di Coppa del Mondo accedono gli atleti che sono riusciti ad ottenere un quoziente punti specifico tra questi cinque grandi eventi: Olimpiadi di Tokyo 2020, Campionati Mondiali di Budapest 2022, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PigroMa : @AJG_Official La regola alla Continassa è che come ti senti toccare ti lasci cadere o ti tuffi. Prima o poi uno lo… - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #azzurri2023 Tuffi: Chiara riparte dalla Cina: L’avevamo lasciate alle gare di C… - Luca80093108 : RT @matmosciatti11: Chiara #Pellacani, mattatrice agli Europei di Roma del 2022, è pronta per una stagione discretamente impegnativa tra Co… - matmosciatti11 : Chiara #Pellacani, mattatrice agli Europei di Roma del 2022, è pronta per una stagione discretamente impegnativa tr… -