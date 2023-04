Tsitsipas-Fritz in tv: data, orario, canale e diretta streaming quarti Masters 1000 Montecarlo 2023 (Di giovedì 13 aprile 2023) Stefanos Tsitsipas affronterà Taylor Fritz nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo in programma dal 9 al 16 aprile. Il due volte campione in carica del torneo e anche seconda testa di serie del tabellone, continua la sua difesa del titolo in un match che non si preannuncia per nulla semplice. Fritz, insieme a Jannik Sinner, è l’unico ad aver raggiunto i quarti di finale in tutti e tre i Masters 1000 di questa stagione. Lo statunitense si dimostra un giocatore valido anche sulla terra rossa, ma il favorito è chiaramente l’ellenico, sia per le qualità in grado di esprimere su questi campi, ma anche per i precedenti. Tsitsipas è infatti avanti 3-0 negli scontri ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Stefanosaffronterà Taylorneidi finale deldi, torneo in programma dal 9 al 16 aprile. Il due volte campione in carica del torneo e anche seconda testa di serie del tabellone, continua la sua difesa del titolo in un match che non si preannuncia per nulla semplice., insieme a Jannik Sinner, è l’unico ad aver raggiunto idi finale in tutti e tre idi questa stagione. Lo statunitense si dimostra un giocatore valido anche sulla terra rossa, ma il favorito è chiaramente l’ellenico, sia per le qualità in grado di esprimere su questi campi, ma anche per i precedenti.è infatti avanti 3-0 negli scontri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giovannipelazzo : [8] Taylor Fritz ???? rimonta Jiri Lehecka ???? e approda ai quarti di finale del #RolexMonteCarloMasters per il 2° ann… - giovannipelazzo : 1??2?? DI FILA A MONTECARLO ?? [2] Stefanos Tsitsipas ???? doma 6-3 6-4 Nicolas Jarry ???? in poco più di 1h30 e, dopo… - quindicizero : MON-TSITSIPAS! ?????????? Dopo la prima vittoria per ritiro di Bonzi, continua il percorso verso la difesa al titolo pe… - Bertolca10 : Da una parte del tabellone tutti gli italiani, ma anche i big Djokovic, Medvedev e Zverev. Dall'altra c'è Tsitsipas… - Francesca170599 : @Sinnerista Tsitsipas ha Fritz da affrontare, non mi sembra affatto scarso su terra -