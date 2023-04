Trump a New York per la causa contro la sua societa' accusata di frode

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il giudice che presiede il procedimento contro Donald Trump a New York ha donato 'ai dem e a Biden'. Secondo i medi… - AlexBazzaro : A New York lanciata in grande stile la campagna per la rielezione di Trump. - LaVeritaWeb : Nella notte italiana, l’ex presidente si è presentato alle autorità di New York. Il messaggio ai fan: «Oggi un part… - ACeschia : RT @lvogruppo: Il presidente #Trump arriva alla Trump Tower di Manhattan, New York, prima di una deposizione programmata giovedì mattina pe… - lvogruppo : Il presidente #Trump arriva alla Trump Tower di Manhattan, New York, prima di una deposizione programmata giovedì m… -

Donaldha lasciato laTower per dirigersi verso l'ufficio della procuratrice generale dello stato diYork, Letitia James, per deporre nella causa contro l'ex presidente statunitense, i suoi figli e la...Donaldha lasciato laTower per recarsi all'ufficio del procuratore generale dello Stato diYork. L'ex presidente degli Stati Uniti deve essere ascoltato in un processo civile per frode all'interno del suo gruppo,......il carattere e i comportamenti del presidentelo rendano inadatto alla presidenza". Così Mitt Romney, senatore repubblicano dello Utah, subito dopo la recente incriminazione del tycoon a...

Trump, nuovo interrogatorio a New York per causa frode fiscale - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Former President Trump is in New York on Thursday for his second deposition in a fraud lawsuit spearheaded by New York Attorney General Letitia James (D). Trump is returning to New York after ...The medication abortion drug will be accessible under tighter rules after the court narrowed a Texas judge’s ruling last week.