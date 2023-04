Truffe nei supermercati | occhio a non farti fregare dalle finte-offerte | segui questi consigli

(Di giovedì 13 aprile 2023)neia danno dei consumatori: iper evitare di essere fregati! Il supermercato è un luogo comune dove tutti andiamo a fare la spesa, tuttavia moltissime strategie di marketing possono essere utilizzate per raggirare i clienti. È per questo motivo che tutti coloro che acquistano neidovrebbero prestare particolare attenzione per L'articolo proviene da Consumatore.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giuseppetrimarc : RT @Infomessina: Falsi volontari ABC chiedono denaro nei pressi di supermercati: 'Sporgeremo denuncia' - Infomessina : Falsi volontari ABC chiedono denaro nei pressi di supermercati: 'Sporgeremo denuncia' - monstema3 : @Felyorfelix ???????? un emerito imbecille un cretino bugiardo e ignorante,un raccomandato che rappresenta solo lobby e… - JTriplete : @tancredipalmeri Da un maestro come #nedved alle #juve ci sono molti suoi allievi che rischiano di superarlo nelle… - tittiromano1 : @Dragon_t_R @lia_meloni @GiuseppeConteIT E dei danni che abbiamo subito durante la pandemia? Chiusura forzata di tu… -

Spesso "quando storie die inganni online come questi vengono scoperti, leggiamocommenti sul web prese in giro delle vittime, accusate di essere stupide o persino di essersi meritate quello che è successo: niente ......quello iniziale - il doppio o persino il triplo - e si può anche incorrere in vere e proprie,... L'invito di Ticketmaster è di attendere perché possono ancora tornare disponibilipercorsi ...Ma quali sono i criteri utilizzati per smascherare le bufale e le(che in questi campi sono ... Infine valutare se i messaggi mariani conducono a frutti spiritualifedeli, in parrocchia, ...

Anziani nel mirino, tre truffe in due ore il Resto del Carlino

La specialità della casa non era solo la cucina tipica romana, ma anche la clonazione delle carte di credito ai turisti, che ogni giorno sceglievano di mangiare in alcuni locali del centro ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...