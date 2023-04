Truffa del conto in banca, una nuova frode sta terrorizzando gli utenti (Di giovedì 13 aprile 2023) TecnoAndroid “Un SMS mi ha svuotato il conto” è il racconto angosciante di un professionista di Avezzano, in provincia dell’Aquila, che ha denunciato l’accaduto al Commissariato locale. Anche un’altra donna ha subito la stessa Truffa e si è rivolta alla polizia. In entrambi i casi, i Truffatori hanno inviato messaggi di avvertimento riguardo a presunti accessi sospetti dai loro conti correnti, seguiti da telefonate con numeri che sembravano appartenere alle loro banche. Truffa del conto in banca: nessun dato rilasciato, ma come hanno fatto? Il professionista racconta di aver ricevuto un SMS che avvisava di un accesso al suo conto da Lugano. Dopo aver cliccato sul link fornito, ha inserito il suo nome utente ma non la password. Poco dopo, è stato ... Leggi su tecnoandroid (Di giovedì 13 aprile 2023) TecnoAndroid “Un SMS mi ha svuotato il” è il racangosciante di un professionista di Avezzano, in provincia dell’Aquila, che ha denunciato l’accaduto al Commissariato locale. Anche un’altra donna ha subito la stessae si è rivolta alla polizia. In entrambi i casi, itori hanno inviato messaggi di avvertimento riguardo a presunti accessi sospetti dai loro conti correnti, seguiti da telefonate con numeri che sembravano appartenere alle loro banche.delin: nessun dato rilasciato, ma come hanno fatto? Il professionista racconta di aver ricevuto un SMS che avvisava di un accesso al suoda Lugano. Dopo aver cliccato sul link fornito, ha inserito il suo nome utente ma non la password. Poco dopo, è stato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : “La procura dorme sulla truffa #Gedi”: interrogazione parlamentare al ministro Nordio sui ritardi nell’indagine sui… - il_paro : RT @Zio_Frank_1_Jj: Se alla Juventus hanno dato l’art4 per slealtà sportiva nonostante i giocatori venduti o scambiati giocano tutti in ser… - DanyGilli : RT @Zio_Frank_1_Jj: Se alla Juventus hanno dato l’art4 per slealtà sportiva nonostante i giocatori venduti o scambiati giocano tutti in ser… - vago7858 : @GiovanniPaglia Se l'elettorato di riferimento del ministro dell'economia sono i flat tax (evasori seriali), le lob… - tecnoandroidit : Truffa del conto in banca, una nuova frode sta terrorizzando gli utenti - -