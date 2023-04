Truffa atroce di una rom a un 82enne | come gli spillava denaro Smascherata dalle Iene

(Di giovedì 13 aprile 2023) Unada parte di una rom a un anziano che vive a Roma. All’inizio si pensava che are fosse lui, il signor Umberto,. Invece è una vittima che fa tenerezza, raffigurazione plastica della debolezza dei vecchi e della spietatezza delletrici rom,il caso presentato qualche giorno fa, dimostra. Il signor Umberto si trova davanti un supermercato della Capitale quando l’inviato della trasmissione di Italia 1, Filippo Roma, lo incontra. L’uomo chiede l’elemosina in carrozzina. Seguendolo però ha scoperto che il signore è un falso invalido. A questo punto la rabbia cede il passo alla pena, perché le motivazioni che dà l’uomo del suo fingersi invalido sono agghiaccianti.di una rom a un ...

Per rendere più verosimile la, i criminali inviavano mail da fantomatici studi legali che confermavano le esigenze ed urgenze economiche di "Larry Brooks". Il gruppo di truffatori sapeva ...Ladei Logan, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy Adam Driver , Daniel Craig e Sebastian Stan in ... ore 21:15 su La7 Leonardo DiCaprio interpreta Luigi XIV e il suo gemello, ovvero unsegreto ...... non troverà altra via di uscita che la piùe spietata delle vendette, quella, duplice, ... Putin: 'Rafforziamo armamento nucleare' 23 Febbraio Zerottonove GdF Salerno:e peculato a danno ...

Truffa atroce di una rom a un 82enne: come gli spillava denaro ... Secolo d'Italia

Ricordate lo scoop a fine 2021 dell’autorevole ‘ British Medical Journal’ (subito ripreso dalla ‘ Voce ’) che aveva intervistato una ricercatrice la quale denunciava fatti & misfatti avvenuti nei poch ...