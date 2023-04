(Di giovedì 13 aprile 2023) Giovannino Pinna, uno dei due sub sassaresinel mare del Golfo dell', è stato risul litorale di Marritza, nella Marina di Sorso. Il sub di 35 anni, secondo quanto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serenel14278447 : Trovato vivo uno dei due sub dispersi all'Asinara - quandalar : Trovato vivo a Platamona uno dei due sub dispersi nel Golfo dell’Asinara - mirkoscanu : RT @SkyTG24: Barca affondata in Sardegna, trovato vivo uno dei due sub dispersi - mirkoscanu : RT @AnsaSardegna: Trovato vivo uno dei due sub dispersi all'Asinara. Le ricerche erano state sospese per allerta burrasca #ANSA https://t.c… - MarzolinaLepre : RT @Arypigliate: Ho sempre trovato la cadenza bergamasca dignitosamente antisesso, infatti mai stata con nessuno di Bergamo per non sentire… -

Giovannino Pinna, uno dei due sub sassaresi dispersi nel mare del Golfo dell'Asinara, è stato ritrovatosul litorale di Marritza, nella Marina di Sorso. Il sub di 35 anni, secondo quanto riferiscono i carabinieri della Stazione di Sorso, accorsi sul posto, è in buone condizioni di salute nonostante ...stremato al nono pettine di Platamona, sul posto i soccorritori Di: Redazione Sardegna Live E' statoin vita uno dei due sub naufragati ieri davanti alle coste di Stintino, nel Golfo dell'Asinara. L'uomo, che è statostremato sulla spiaggia del nono pettine di Platamona (Sorso), ...uno dei due sub sassaresi dispersi da ieri sera nel mare del Golfo dell'Asinara. Si tratta di Giovannino Pinna, soccorso sul litorale di Marritza, nella Marina di Sorso. Il sub, secondo ...

Trovato vivo uno dei due sub dispersi all'Asinara Agenzia ANSA

Giovannino Pinna, uno dei due sub sassaresi dispersi nel mare del Golfo dell'Asinara, è stato ritrovato vivo sul litorale di Marritza ... dal punto in cui era affondata la barca su cui si trovava ...Giovannino Pinna, uno dei due sub sassaresi dispersi da ieri sera nel mare del Golfo dell'Asinara, è stato ritrovato vivo sul litorale di Marritza ... era affondata la barca su cui si trovava insieme ...