Trovata morta Julia Ituma. La 18enne promessa del volley azzurro è precipitata da una finestra (Di giovedì 13 aprile 2023) La tragedia nella notte a Istanbul, dove la giocatrice aveva disputato e perso con la Igor Novara la semifinale di Champions League femminile Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 aprile 2023) La tragedia nella notte a Istanbul, dove la giocatrice aveva disputato e perso con la Igor Novara la semifinale di Champions League femminile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Julia Ituma, 18 anni, pallavolista dell'Igor Gorgonzola di Novara, è morta la scorsa notte ad Istanbul, cadendo da… - Corriere : Trovata morta in Turchia la pallavolista Julia Ituma - repubblica : Julia Ituma, trovata morta la pallavolista 18enne di Novara. Era a Istanbul con la squadra - NikiBarba : RT @Corriere: Trovata morta in Turchia la pallavolista Julia Ituma - BlunoteWeb : Volley: La 18enne Julia Ituma trovata morta in Turchia -