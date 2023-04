"Troppi neri". A rischio la panchina del Psg (Di giovedì 13 aprile 2023) I fatti risalgono a un anno fa quando allenava il Nizza. Avviata un'indagine interna. Ora il tecnico rischia di essere esonerato. Minacce contro di lui e la famiglia Leggi su ilgiornale (Di giovedì 13 aprile 2023) I fatti risalgono a un anno fa quando allenava il Nizza. Avviata un'indagine interna. Ora il tecnico rischia di essere esonerato. Minacce contro di lui e la famiglia

