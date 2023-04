Trento, non solo JJ4: sono due gli orsi che saranno abbattuti (Di giovedì 13 aprile 2023) Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha firmato l'ordinanza per la "rimozione" dell'orso pericoloso JJ4. Il documento integra il provvedimento "contingibile e urgente" dell'8 aprile scorso, alla luce dei risultati genetici che hanno indicato l'esemplare femmina di 17 anni come l'autrice dell'aggressione mortale al runner di Caldes Andrea Papi. Ma gli osri da abbattere sono due: il secondo è Mj5, esemplare di 18 anni, "condannato" per l'attacco ai danni di un escursionista in valle di Rabbi, lo scorso 5 marzo. Nei boschi della zona di Caldes in Val di Sole in Trentino il maltempo di queste ore non ferma l'attività di monitoraggio da parte dei forestali, muniti di fucile, dell'orsa autrice dell'aggressione mortale. La famiglia della vittima, nel corso dei funerali, è stata chiara e si è rivolta nei confronti di coloro ... Leggi su iltempo (Di giovedì 13 aprile 2023) Il presidente della Provincia autonoma diMaurizio Fugatti ha firmato l'ordinanza per la "rimozione" dell'orso pericoloso JJ4. Il documento integra il provvedimento "contingibile e urgente" dell'8 aprile scorso, alla luce dei risultati genetici che hanno indicato l'esemplare femmina di 17 anni come l'autrice dell'aggressione mortale al runner di Caldes Andrea Papi. Ma gli osri da abbatteredue: il secondo è Mj5, esemplare di 18 anni, "condannato" per l'attacco ai danni di un escursionista in valle di Rabbi, lo scorso 5 marzo. Nei boschi della zona di Caldes in Val di Sole in Trentino il maltempo di queste ore non ferma l'attività di monitoraggio da parte dei forestali, muniti di fucile, dell'orsa autrice dell'aggressione mortale. La famiglia della vittima, nel corso dei funerali, è stata chiara e si è rivolta nei confronti di coloro ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Trento, trappole a tubo, cani e fucili spara siringhe: ecco come verrà catturata l’orsa Jj4 - mentecritica : La natura non è un luna park e la fauna selvatica non è composta da pupazzetti di peluche. Tutti noi siamo esposti… - IvanaDanieli : RT @IvanaDanieli: @lastregamora Fugatti i soldi che ti sono arrivati per il progetto salva orsi sono dei contribuenti italiani e non della… - IvanaDanieli : @lastregamora Fugatti i soldi che ti sono arrivati per il progetto salva orsi sono dei contribuenti italiani e non… - IvanaDanieli : RT @IvanaDanieli: @Roygio5 @lastregamora Fugatti i soldi che ti sono arrivati per il progetto salva orsi sono dei contribuenti italiani e n… -