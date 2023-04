Trapani: droga e cellulari in carcere con i droni, 24 misure cautelari (Di giovedì 13 aprile 2023) I carabinieri del Comando provinciale di Trapani e il personale del Nucleo investigativo regionale della polizia penitenziaria stanno eseguendo misure cautelari disposte dal gip nei confronti di 24 ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 13 aprile 2023) I carabinieri del Comando provinciale die il personale del Nucleo investigativo regionale della polizia penitenziaria stanno eseguendodisposte dal gip nei confronti di 24 ...

