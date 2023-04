Tragedia nella pallavolo | la 18enne Ituma cade da una finestra e muore

(Di giovedì 13 aprile 2023)nel dopopartita dei quarti di finale di Champions League di volley femminile: Julia, 18 anni, pallavolista dell’Igor Gorgonzola di Novara, è morta la scorsa notte ad Istanbul,ndo da unadell’albergo dove alloggia la squadra. La ragazza, italiana di origini nigeriane, era in Turchia con le compagne dove aveva giocato in Champions League il L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Dramma nel mondo della pallavolo e dell'Igor Novara. Questa mattina l'atleta azzurra Julia Ituma, 18 anni, è stata ritrovata priva di vita dopo essere precipitata dalla ...La tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi, 13 aprile. Ad accorgersene i familiari, pochi minuti prima delle 8:00, al loro risveglio. Non trovando il loro congiunto nell’appartamento, si sono resi ...