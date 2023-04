Tragedia nella notte in Turchia | morta Julia Ituma | pallavolista 18enne di Novara

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Una tragedia immane sconvolge la pallavolo e lo sport italiano È morta nella notte a 18 anni l’azzurra Julia Ituma - vigilidelfuoco : 6 Aprile 2009: una data impressa nella mente di tutti i #vigilidelfuoco che per mesi lavorarono nel capoluogo abruz… - pisto_gol : Con ribrezzo apprendo dalle pagine del @CorSport che nei primi 20’ di #JuveInter la tifoseria ospite ha intonato co… - NovareseVolante : @ZolkiewskaJ Nella tragedia lo spero anche io che si sia trattato di un incidente,ma è difficile sia un errore uman… - gstvtr1 : RT @fanpage: Una tragedia immane sconvolge la pallavolo e lo sport italiano È morta nella notte a 18 anni l’azzurra Julia Ituma https://t.c… -

Il mondo dello sport è sconvolto dalla, che si è consumatanotte. La società Igor Novara si è chiusa nel silenzio. 'L'abbiamo vista giocare ieri. Nessuno crede ancora a quanto accaduto'...nel mondo del volley.notte ha perso la vita Julia Ituma giocatrice di 18 anni anni della Igor Novara. La giovane si trovava in ritiro a Istanbul con la squadra dove ieri ha giocato la ...nel dopopartita dei quarti di finale di Champions League di volley femminile: Julia Ituma, ...caduta la ragazza ha perso la vita. Ancora non chiare le circostanze in cui è maturato il ...

Tragedia nella pallavolo: la 18enne Ituma cade da una finestra e ... Calcio e Finanza

Tragedia nella notte dopo la partita di Champions League a Istanbul della Igor Novara: la giocatrice milanese aveva 18 anni ...(Adnkronos) - Tragedia nel mondo del volley femminile. La pallavolista Julia Ituma è stata trovata morta a Istanbul, in Turchia, dove si trovava con la squadra per la semifinale di Champions League, g ...