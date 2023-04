Tragedia nella notte in Turchia | morta Julia Ituma | pallavolista 18enne di Novara

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Una tragedia immane sconvolge la pallavolo e lo sport italiano È morta nella notte a 18 anni l’azzurra Julia Ituma - vigilidelfuoco : 6 Aprile 2009: una data impressa nella mente di tutti i #vigilidelfuoco che per mesi lavorarono nel capoluogo abruz… - pisto_gol : Con ribrezzo apprendo dalle pagine del @CorSport che nei primi 20’ di #JuveInter la tifoseria ospite ha intonato co… - antonio76760 : RT @fanpage: Una tragedia immane sconvolge la pallavolo e lo sport italiano È morta nella notte a 18 anni l’azzurra Julia Ituma https://t.c… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Una tragedia immane sconvolge la pallavolo e lo sport italiano È morta nella notte a 18 anni l’azzurra Julia Ituma https://t.c… -

Il mondo dello sport è sconvolto dalla, che si è consumatanotte. La società Igor Novara si è chiusa nel silenzio. 'L'abbiamo vista giocare ieri. Nessuno crede ancora a quanto accaduto'...nel mondo dello sport italiano.notte ha perso la vita Julia Ituma , pallavolista italiana della Igor Novara che si trovava in trasferta a Istanbul per la sfida di Champions League ...nel mondo del volley.notte ha perso la vita Julia Ituma giocatrice di 18 anni anni della Igor Novara. La giovane si trovava in ritiro a Istanbul con la squadra dove ieri ha giocato la ...

Tragedia nella pallavolo: la 18enne Ituma cade da una finestra e ... Calcio e Finanza

La giovane è deceduta in seguito alla caduta da una finestra di un albergo di Istanbul. Mercoledì sera aveva giocato la semifinale di Champions con la sua squadra, contro l'Eczacibasi ...Tragedia nella notte dopo la partita di Champions League a Istanbul della Igor Novara: la giocatrice milanese aveva 18 anni ...