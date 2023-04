Tragedia nel mondo del rally: è morto Craig Breen in un test sulla Hyundai (Di giovedì 13 aprile 2023) Una Tragedia scuote il mondo del rally: Craig Breen, pilota di Hyundai nel WRC, è morto in un incidente, mentre era impegnato in un test in vista del rally di Croazia della prossima settimana. Breen, 33 anni, è finito fuori strada sul tragitto tra Stari Golubovac e Lobora. Al volante della i20 N rally1, l’irlandese ha impattato contro un palo e le conseguenze sono state le letali per lui. Le autorità locali hanno confermato la dinamica dell’incidente e l’ora del decesso, ovvero alle 12.40. Il co-pilota di Breen, James Fulton, non ha invece riportato ferite. “Hyundai Motorsport è profondamente addolorata nel confermare che il pilota Craig ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) Unascuote ildel, pilota dinel WRC, èin un incidente, mentre era impegnato in unin vista deldi Croazia della prossima settimana., 33 anni, è finito fuori strada sul tragitto tra Stari Golubovac e Lobora. Al volante della i20 N1, l’irlandese ha impattato contro un palo e le conseguenze sono state le letali per lui. Le autorità locali hanno confermato la dinamica dell’incidente e l’ora del decesso, ovvero alle 12.40. Il co-pilota di, James Fulton, non ha invece riportato ferite. “Motorsport è profondamente addolorata nel confermare che il pilota...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Una tragedia annunciata. Ignorate nel tempo tutte le raccomandazioni che avrebbero permesso di evitarla. ?… - vigilidelfuoco : 6 Aprile 2009: una data impressa nella mente di tutti i #vigilidelfuoco che per mesi lavorarono nel capoluogo abruz… - fattoquotidiano : Non si arresta la scia di morte nel Mediterraneo centrale. L’ennesima tragedia si è consumata al largo della Tunisi… - OA_Sport : Tragedia nel mondo del rally: è morto Craig Breen in un test sulla Hyundai - - nuovasocieta : Novara, tragedia nel volley: muore Julia Ituma, 18enne dell’Igor -