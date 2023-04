Tragedia immane nel volley | è scomparsa Julia Ituma Aveva 18 anni

(Di giovedì 13 aprile 2023) Una notizia sconvolgente, di quelle di cui non si vorrebbe mai e poi mai parlare., diciottenne giocatrice dell’Igor Gorgonzola Novara, è morta mentre la squadra era in trasferta in Turchia. L’opposto azzurro, di gran prospetto, vincitrice con la nazionale dell’Eyof e dell’Europeo Under 19, era impegnata con la compagine piemontese nel ritorno dei quarti di Champions League contro l’Eczacibasi. Le cause della morte sono ancora incerte, si sa solamente che la pallavolista è precipitata dalla finestra della stanza dell’hotel di Istanbul dove alloggiava con le compagne di squadra. Photo LiveMedia/Nicholas Russo

