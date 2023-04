Tragedia a Roma, si lancia dal 6° piano: morto sul colpo (Di giovedì 13 aprile 2023) Si è fatto prendere dalla disperazione e, approfittando del fatto che la moglie e il figlio stavano dormendo, ha aperto una delle finestre della sua abitazione, al sesto piano di una palazzina a largo Tabacchi, in zona Corviale, a Roma, e si è buttato, finendo sulla strada. Il volo, di circa 18 metri, è stato fatale: per l’uomo, un 79enne Romano, non c’è stato scampo, è morto sul colpo. Shock a Roma: trova la compagna 37enne morta sul divano La Tragedia a Corviale La Tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi, 13 aprile. Ad accorgersene i familiari, pochi minuti prima delle 8:00, al loro risveglio. Non trovando il loro congiunto nell’appartamento, si sono resi conto che doveva essere successo qualcosa di brutto. Nel contempo, si sono sentite delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 aprile 2023) Si è fatto prendere dalla disperazione e, approfittando del fatto che la moglie e il figlio stavano dormendo, ha aperto una delle finestre della sua abitazione, al sestodi una palazzina a largo Tabacchi, in zona Corviale, a, e si è buttato, finendo sulla strada. Il volo, di circa 18 metri, è stato fatale: per l’uomo, un 79enneno, non c’è stato scampo, èsul. Shock a: trova la compagna 37enne morta sul divano Laa Corviale Laè avvenuta nella mattinata di oggi, 13 aprile. Ad accorgersene i familiari, pochi minuti prima delle 8:00, al loro risveglio. Non trovando il loro congiunto nell’appartamento, si sono resi conto che doveva essere successo qualcosa di brutto. Nel contempo, si sono sentite delle ...

