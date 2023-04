Traffico Roma del 13-04-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 aprile 2023) LuceverdeBuonasera per trovati dalla redazione per un incidente all’altezza di viale della Moschea ci sono file sulla tangenziale Tra Corso Francia e la Salaria verso San Giovanni in via di Tor Vergata Ci sono code di un incidente avvenuto nei pressi di via jorgensen anche in via del Castro Laurenziano sono possibili disagi per un incidente all’incrocio con via Antonio Scarpa fila in via Appia Pignatelli tra via Erode Attico e via di San Tarcisio In entrambe le direzioniin coda anche in via di Tor Carbone direzione Appia Pignatelli coda in uscita dalla capitale sulla Colombo tra Mezzocammino e via di Malafede sempre fuori raccordo fila in via Sordello Da Goito & via Rinaldo D’Aquino infine Domani giornata difficile per chi si sposta in treno a causa di uno sciopero in Trenitalia le agitazioni scatteranno alle 9 e andranno avanti ...