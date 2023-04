Traffico Roma del 13-04-2023 ore 18:00 (Di giovedì 13 aprile 2023) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione a causa di un incidente auto incolonnate sulla tangenziale Tra l’olimpico E viale Libia via delle Valli verso San Giovanni incidente segnalato anche sulla diramazione Roma Sud all’altezza del casello in direzione del raccordo Attenzione è sempre parlando di incidenti anche sulla A1 Roma Napoli sono possibili disagi tra Valmontone e la diramazione Roma Sud verso la capitale Traffico intenso su entrambe le carreggiate del raccordo fila in esterna tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud code a tratti interna tra la Cassia e la Prenestina auto in coda sulla Flaminia in uscita da Roma anche sulla Cassia lunghe Code in uscita e infine domani venerdì 14 aprile Giornata difficile per gli ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 aprile 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione a causa di un incidente auto incolonnate sulla tangenziale Tra l’olimpico E viale Libia via delle Valli verso San Giovanni incidente segnalato anche sulla diramazioneSud all’altezza del casello in direzione del raccordo Attenzione è sempre parlando di incidenti anche sulla A1Napoli sono possibili disagi tra Valmontone e la diramazioneSud verso la capitaleintenso su entrambe le carreggiate del raccordo fila in esterna tra laFiumicino e la diramazioneSud code a tratti interna tra la Cassia e la Prenestina auto in coda sulla Flaminia in uscita daanche sulla Cassia lunghe Code in uscita e infine domani venerdì 14 aprile Giornata difficile per gli ...

