Traffico Roma del 13-04-2023 ore 17:30 (Di giovedì 13 aprile 2023) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione a causa di un incidente auto incolonnate sulla tangenziale Tra l’olimpico E viale Libia via delle Valli verso San Giovanni incidente segnalato anche sulla diramazione Roma Sud all’altezza del casello in direzione del raccordo Attenzione è sempre parlando di incidenti anche sulla A1 Roma Napoli sono possibili disagi tra Valmontone la diramazione Roma Sud verso la capitale Traffico intenso su entrambe le carreggiate del raccordo fila in esterna tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud code a tratti interna tra la Cassia e la Prenestina auto in coda sulla Flaminia in uscita da Roma anche sulla Cassia lunghe Code in uscita e infine domani venerdì 14 aprile Giornata difficile per gli spostamenti ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 aprile 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione a causa di un incidente auto incolonnate sulla tangenziale Tra l’olimpico E viale Libia via delle Valli verso San Giovanni incidente segnalato anche sulla diramazioneSud all’altezza del casello in direzione del raccordo Attenzione è sempre parlando di incidenti anche sulla A1Napoli sono possibili disagi tra Valmontone la diramazioneSud verso la capitaleintenso su entrambe le carreggiate del raccordo fila in esterna tra laFiumicino e la diramazioneSud code a tratti interna tra la Cassia e la Prenestina auto in coda sulla Flaminia in uscita daanche sulla Cassia lunghe Code in uscita e infine domani venerdì 14 aprile Giornata difficile per gli spostamenti ...

