Traffico Roma del 13-04-2023 ore 15:30 (Di giovedì 13 aprile 2023) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione Traffico rallentato sulla carreggiata esterna del raccordo tra la via Ostiense la diramazione Roma Sud mentre in interna tra la Bufalotta e la Prenestina auto in coda sulla tangenziale Tra Corso Francia e la Salaria verso San Giovanni Traffico intenso sul lungotevere In entrambe le direzioni e poi sul viale del Muro Torto verso Flaminio incidenti sono segnalati in Viale Castro Pretorio incrocio con via San Martino della Battaglia e poi al Gianicolense incidente in via Federico Ozanam all’altezza di via Francesco Catel da ieri e fino alla fine di aprile transito a senso unico su via Salaria da via Tirso a viale Regina Margherita deviazioni sul posto riaperta invece via del Casale di San Basilio era stata chiusa in mattinata per motivi di ordine pubblico e ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 aprile 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazionerallentato sulla carreggiata esterna del raccordo tra la via Ostiense la diramazioneSud mentre in interna tra la Bufalotta e la Prenestina auto in coda sulla tangenziale Tra Corso Francia e la Salaria verso San Giovanniintenso sul lungotevere In entrambe le direzioni e poi sul viale del Muro Torto verso Flaminio incidenti sono segnalati in Viale Castro Pretorio incrocio con via San Martino della Battaglia e poi al Gianicolense incidente in via Federico Ozanam all’altezza di via Francesco Catel da ieri e fino alla fine di aprile transito a senso unico su via Salaria da via Tirso a viale Regina Margherita deviazioni sul posto riaperta invece via del Casale di San Basilio era stata chiusa in mattinata per motivi di ordine pubblico e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alefantinitenor : Ecco, come al solito bastano due gocce di pioggia per paralizzare completamente il traffico di Roma! ?? - GDS_it : «Non per oggi». L'assessore all’Urbanistica del Comune di Palermo, Maurizio Carta, non prevede per il momento altre… - VAIstradeanas : 14:29 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:5Km/h - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Via Siracusa ?????? traffico rallentato altezza Via Benevento #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Viale Castrense ?????? traffico rallentato altezza Via Acireale #Luceverde #Lazio -