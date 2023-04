Traffico Roma del 13-04-2023 ore 13:30 (Di giovedì 13 aprile 2023) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati tempi di percorrenza regolare al momento sull’intero percorso del raccordo anulare ma anche sul resto della città non si rilevano difficoltà sulla via Aurelia invece da poco si sono formati brevi Code in direzione di Roma poco dopo lo svincolo di Castel di Guido per la presenza di un cantiere è sempre fuori dal raccordo anulare sulla Tiburtina per una perdita d’acqua è chiuso l’ingresso su via Affile direzione Monteflavio da ieri e fino alla fine di aprile si transita senso unico su via Salaria da via Tirso a viale Regina Margherita le deviazioni sono comunque segnalate sul posto infine domani venerdì 14 aprile Giornata difficile Si preannuncia Per gli spostamenti in treno a causa di uno sciopero in Italia le agitazioni scatenano alle 9 Si protrarranno fino alle 17 moltissime le corse a rischio si è ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 aprile 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati tempi di percorrenza regolare al momento sull’intero percorso del raccordo anulare ma anche sul resto della città non si rilevano difficoltà sulla via Aurelia invece da poco si sono formati brevi Code in direzione dipoco dopo lo svincolo di Castel di Guido per la presenza di un cantiere è sempre fuori dal raccordo anulare sulla Tiburtina per una perdita d’acqua è chiuso l’ingresso su via Affile direzione Monteflavio da ieri e fino alla fine di aprile si transita senso unico su via Salaria da via Tirso a viale Regina Margherita le deviazioni sono comunque segnalate sul posto infine domani venerdì 14 aprile Giornata difficile Si preannuncia Per gli spostamenti in treno a causa di uno sciopero in Italia le agitazioni scatenano alle 9 Si protrarranno fino alle 17 moltissime le corse a rischio si è ...

