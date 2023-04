Traffico Roma del 13-04-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 aprile 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità normalizzato ilsulla Cassia Veientana penalizzato questa mattina da un incidente e dai lavori in corso code peral momento sono segnalate sulla via Tiburtina direzione centro tra il raccordo anulare e via del Casale di San Basilio è sempre sulla Tiburtina ma fuori dal raccordo per una perdita d’acqua è chiuso l’ingresso su via Affile tempi di percorrenza regolari sull’intero percorso del raccordo anulare Inoltre da ieri e fino alla fine di aprile Vi ricordo che si transita senso unico su via Salaria da via Tirso a viale Regina Margherita le deviazioni sono comunque indicate sul posto mi ricordo infine che domani venerdì 14 aprile sarà una giornata difficile per gli spostamenti in treno a causa di uno sciopero in Trenitalia le ...