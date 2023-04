Traffico Roma del 13-04-2023 ore 11:30 (Di giovedì 13 aprile 2023) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati si transita con difficoltà Questa mattina sulla Cassia Veientana spostamenti penalizzati da un incidente e dai lavori in corso al momento si registrano code tra Castel dei ceveri e il raccordo anulare direzione Roma sul tratto Urbano della A24 abbiamo residue code tra Portonaccio e la tangenziale da qui poi si incontrano brevi coda in tangenziale fino all’uscita per la Tiburtina verso lo stadio Olimpico tempi di percorrenza irregolari invece sull’intero percorso del raccordo anulare da ieri e fino alla fine di aprile si transita senso unico su via Salaria da via Tirso a viale Regina Margherita che deviazioni sono comunque indicate sul posto Vi ricordo infine che domani venerdì 14 aprile sarà una giornata difficile per gli spostamenti in treno a causa di uno sciopero in Trenitalia le agitazioni scatteranno alle ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 aprile 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati si transita con difficoltà Questa mattina sulla Cassia Veientana spostamenti penalizzati da un incidente e dai lavori in corso al momento si registrano code tra Castel dei ceveri e il raccordo anulare direzionesul tratto Urbano della A24 abbiamo residue code tra Portonaccio e la tangenziale da qui poi si incontrano brevi coda in tangenziale fino all’uscita per la Tiburtina verso lo stadio Olimpico tempi di percorrenza irregolari invece sull’intero percorso del raccordo anulare da ieri e fino alla fine di aprile si transita senso unico su via Salaria da via Tirso a viale Regina Margherita che deviazioni sono comunque indicate sul posto Vi ricordo infine che domani venerdì 14 aprile sarà una giornata difficile per gli spostamenti in treno a causa di uno sciopero in Trenitalia le agitazioni scatteranno alle ...

