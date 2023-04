Traffico Roma del 13-04-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 aprile 2023) LuceverdeBuongiorno e Bentrovati Dunque sulla carreggiata interna del raccordo anulare abbiamo code tra lo svincolo per LaNapoli e quello per la Ardeatina trafficate le principali Fratini entrato in città in particolare la Cassia Veientana penalizzata dai lavori in corso tra via della Giustiniana e il raccordo stessa cosa per la via Flaminia Salaria Appia e Aurelia sul più bello della A24 si sta in coda dalla raccordo alla tangenziale poi sulla stessa tangenziale troviamo rallentamenti tra la Salaria via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico da ieri e fino alla fine di aprile si transita senso unico su via Salaria de via Tirso a viale Regina Margherita inevitabili Dunque le attese nelle ore di punta dettagli di queste le altre notizie sul sito.luceverde.it da Massimo Whisky per il momento del tutto un servizio ...