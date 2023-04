Tracciamento dei pagamenti e SANZIONI altissime, il mondo IPTV trema (Di giovedì 13 aprile 2023) TecnoAndroid La lotta che il mondo del calcio sta affrontando da anni contro tutte le piattaforme pirata che permettono a chi si abbona la visione dei contenuti sportivi senza alcun tipo di permesso, è nota ormai a tutti, anche alle autorità. Quella delle IPTV è dunque una vera e propria piaga con numeri importantissimi che risulta oggi difficile da debellare. Allo stesso tempo questa è una situazione capace di creare danni molto seri all’economia dell’intero sistema calcistico. Finanziare la criminalità pagando un abbonamento del genere va infatti a togliere oltre 1,7 miliardi l’anno al Pil e oltre 15.000 posti di lavoro. Quelle che vengono penalizzate poi sono anche le società calcistiche perché ricevono chiaramente meno soldi dei diritti TV, cosa che non permette poi loro di poter investire sulla rosa dei calciatori. L’unione però fa la forza e il ... Leggi su tecnoandroid (Di giovedì 13 aprile 2023) TecnoAndroid La lotta che ildel calcio sta affrontando da anni contro tutte le piattaforme pirata che permettono a chi si abbona la visione dei contenuti sportivi senza alcun tipo di permesso, è nota ormai a tutti, anche alle autorità. Quella delleè dunque una vera e propria piaga con numeri importantissimi che risulta oggi difficile da debellare. Allo stesso tempo questa è una situazione capace di creare danni molto seri all’economia dell’intero sistema calcistico. Finanziare la criminalità pagando un abbonamento del genere va infatti a togliere oltre 1,7 miliardi l’anno al Pil e oltre 15.000 posti di lavoro. Quelle che vengono penalizzate poi sono anche le società calcistiche perché ricevono chiaramente meno soldi dei diritti TV, cosa che non permette poi loro di poter investire sulla rosa dei calciatori. L’unione però fa la forza e il ...

