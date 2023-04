Torna il San Gennaro di Alexandre Dumas (tradotto da Angelo Petrella): domenica 16 la presentazione (Di giovedì 13 aprile 2023) Dal 12 aprile è in libreria “San Gennaro. Vita – Morte – Miracoli” di Alexandre Dumas. La vera novità di questa nuova edizione italiana (a cura di Edgar Colonnese) dei quattro capitoli dedicati al santo patrono, tratti da Impressions de voyage – Le Corricolo di Alexandre Dumas, è nella traduzione di Angelo Petrella. La traduzione del libro, pubblicato la prima volta nel 1843, è stata condotta sull’edizione Paris, Calmann-Lévy, 1886. Angelo Petrella, ha provveduto a riattualizzarla e ripulirla dalle infiocchettature barocche spesso utilizzate nelle precedenti traduzioni, che non rendevano merito alla scorrevole, meravigliata e spesso ironica prosa di Dumas. Il libro sarà presentato domenica 16 aprile a ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 aprile 2023) Dal 12 aprile è in libreria “San. Vita – Morte – Miracoli” di. La vera novità di questa nuova edizione italiana (a cura di Edgar Colonnese) dei quattro capitoli dedicati al santo patrono, tratti da Impressions de voyage – Le Corricolo di, è nella traduzione di. La traduzione del libro, pubblicato la prima volta nel 1843, è stata condotta sull’edizione Paris, Calmann-Lévy, 1886., ha provveduto a riattualizzarla e ripulirla dalle infiocchettature barocche spesso utilizzate nelle precedenti traduzioni, che non rendevano merito alla scorrevole, meravigliata e spesso ironica prosa di. Il libro sarà presentato16 aprile a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lavocediasti : Domenica torna il Memorial Don Giacomo Accossato con il Borgo San Lazzaro - AriannaAmbrosi0 : RT @SimonVenturini: #VENEZIA • Torna il bocolo umano in piazza San Marco il #25aprile! Una bellissima iniziativa che già aveva fatto il gi… - Kl_pulcino : RT @SimonVenturini: #VENEZIA • Torna il bocolo umano in piazza San Marco il #25aprile! Una bellissima iniziativa che già aveva fatto il gi… - MozzoNews : Lavori sul viadotto della Briantea a Ponte San Pietro, torna il senso unico alternato – Prima Bergamo - AziendeCantina : RT @SimonVenturini: #VENEZIA • Torna il bocolo umano in piazza San Marco il #25aprile! Una bellissima iniziativa che già aveva fatto il gi… -