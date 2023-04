Tongyi Qianwen | anche Alibaba lancia la sua versione di ChatGPT

(Di giovedì 13 aprile 2023) TecnoAndroid, il colosso cinese dell’e-commerce e del cloud computing, ha recentemente presentato, un nuovo modello di intelligenza artificiale generativa simile adi OpenAI. Esso funziona sia in lingua cinese che in inglese e sarà disponibile per clienti e sviluppatori con lo scopo di creare versioni personalizzate dell’IA, soddisfacendo una vasta gamma di esigenze.: la nuova intelligenza artificiale diIl CEO di, Daniel Zhang, ha sottolineato l’importanza di questo passo nell’era della trasformazione tecnologica guidata dall’intelligenza artificiale generativa e dal cloud computing.ha guadagnato grande attenzione dopo il suo lancio a novembre, offrendo capacità ...

... ha presentato il suo ultimo modello linguistico di grandi dimensioni ( large language model ),. Il nuovo modello di intelligenza artificiale " ha spiegato l'azienda " sarà integrato ...Non è tutto: il nuovo modello linguistico,, sarà progressivamente integrato in tutte le applicazioni di Alibaba rivolte alle aziende, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza d'uso ...Baidu sta testando il suo Ernie Bot, SenseTime e Alibaba hanno rispettivamente lanciato questa settimana SenseChat e. Ma mentre ChatGpt è stato testato e continua a essere testato ...

In Cina arriva una nuova alternativa a ChatGpt, il software di Intelligenza artificiale che nel paese non si può usare per le note restrizioni ma arriva grazie al mercato nero. Questa piattaforma si c ...Il colosso cinese dell'e-commerce e il gigante francese del beauty hanno firmato questa partnership triennale alcuni giorni fa. Intanto, Alibaba ha presentato la propria tecnologia di AI generativa.