Tolosa-Lione – probabili formazioni e ultime notizie (Di giovedì 13 aprile 2023) Tolosa e Lione danno il via al weekend di calcio in Francia allo Stadio TFC con uno scontro di Ligue 1 venerdì 14 aprile sera. I due club hanno avuto fortune molto diverse nelle semifinali di Coupe de France, dove avrebbero potuto incontrarsi in finale. Il calcio di inizio di Tolosa-Lione è previsto alle 21 Anteprima della partita Tolosa-Lione a che punto sono le due squadre Tolosa Il Tolosa non ha mostrato segni di sbornia da festeggiamenti per la Coupe de France lo scorso fine settimana, sconfiggendo il Montpellier HSC pochi giorni dopo aver conquistato un posto nella finale di quella competizione. Battere il Montpellier è stato un risultato davvero eclatante, visto che non perdeva da sette partite, e ha completato la settimana perfetta dopo ...

