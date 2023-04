Tiro a segno, Coppa del Mondo Lima 2023: vittorie per Mikec e Jiang nella pistola 10 metri (Di giovedì 13 aprile 2023) Prosegue la tappa di Lima della Coppa del Mondo 2023 di Tiro a segno, che nella giornata di oggi ha visto andare in scena le due gare individuali di pistola 10 metri. Tra gli uomini il successo è andato all’esperto serbo Damir Mikec, che nel match per l’oro ha battuto 16-10 il cinese Bowen Zhang che si è quindi dovuto accontentare del secondo posto. Mikec, argento alle Olimpiadi di Tokyo, si conferma quindi ai massimi livelli della disciplina. Il terzo gradino del podio è stato assegnato tra tutti i tiratori qualificati per il ranking match che ha preceduto la finale: a spuntarla alla fine è stato il turco Ismail Keles. Nessun italiano ha preso parte alla competizione. Italiane assenti anche ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Prosegue la tappa didelladeldi, chegiornata di oggi ha visto andare in scena le due gare individuali di10. Tra gli uomini il successo è andato all’esperto serbo Damir, che nel match per l’oro ha battuto 16-10 il cinese Bowen Zhang che si è quindi dovuto accontentare del secondo posto., argento alle Olimpiadi di Tokyo, si conferma quindi ai massimi livelli della disciplina. Il terzo gradino del podio è stato assegnato tra tutti i tiratori qualificati per il ranking match che ha preceduto la finale: a spuntarla alla fine è stato il turco Ismail Keles. Nessun italiano ha preso parte alla competizione. Italiane assenti anche ...

