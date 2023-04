Tiro a segno, Coppa del Mondo Lima 2023: la cinese Ranxin Jiang si impone nella pistola 10m (Di giovedì 13 aprile 2023) La Cina piazza il suo primo colpo a Lima, nella giornata inaugurare della quarta tappa della Coppa del Mondo 2023 di Tiro a segno. Sulle linee di sparo peruviane infatti è stata Ranxin Jiang, campionessa olimpica a Tokyo nel Mixed Team insieme a Wei Pang, a imporsi nella gara individuale femminile di pistola a 10m. L’asiatica classe 2000 ha battuto nella finalissima, con lo score di 16-12, la polacca Klaudia Bres, che si è quindi piazzata in seconda posizione, in un quadro che ha visto in terza piazza sistemarsi l’altra cinese in concorso, ossia Nan Zhao. Domani altro giro e altra corsa: una nuova giornata di gare. Questa volta però le competizioni in agenda non ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) La Cina piazza il suo primo colpo agiornata inaugurare della quarta tappa delladeldi. Sulle linee di sparo peruviane infatti è stata, campionessa olimpica a Tokyo nel Mixed Team insieme a Wei Pang, a imporsigara individuale femminile dia 10m. L’asiatica classe 2000 ha battutofinalissima, con lo score di 16-12, la polacca Klaudia Bres, che si è quindi piazzata in seconda posizione, in un quadro che ha visto in terza piazza sistemarsi l’altrain concorso, ossia Nan Zhao. Domani altro giro e altra corsa: una nuova giornata di gare. Questa volta però le competizioni in agenda non ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaoloRot : #jvtblive questo juve sporting sta diventando come juve benfica: buono il nostro inizio e allora segnammo pure poi… - MarilenaFalcon4 : @ontherailaway Ma infatti io credo che il punto sia che nel momento in cui tu uomo decidi di reintrodurli, poi non… - puercocan : @PillolazzaAtto2 @ChiaAgust @beomgayyy se non hai altro a cui attaccarti direi che il tiro è andato a segno - la_inzi : @Lamp__1 @Grigiopel @zaffiro37339501 @nebbianelsole Il punto è quello. Certi programmi si devono gestire bene. Non… - thedisappointe6 : @NicolaPorro 'che centriamo noi'? è un refuso o vanno al tiro a segno? -