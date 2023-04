Tiro a segno, Coppa del Mondo Lima 2023: il serbo Damir Mikec vince nella pistola 10m (Di giovedì 13 aprile 2023) A Lima, dove è in corso la quarta tappa della Coppa del Mondo 2023 di Tiro a segno, risuona subito l’inno serbo. Il merito è dell’espertissimo Damir Mikec, classe 1984, che si è aggiudicato il contest di pistola individuale maschile ad aria compressa dai 10m. vincendo il Gold Medal Match con lo score di 16-10 nei confronti del cinese Bowen Zhang, alla fine secondo, il vicecampione olimpico delle Olimpiadi di Tokyo ha nuovamente mostrato la sua classe a tutto il pianeta. Al terzo posto invece – a completamento del podio – si è sistemato il turco Ismail Keles, abile nel precedere il resto dei tiratori qualificatisi per il ranking match precedente alla finalissima. In concorso non vi erano italiani, ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) A, dove è in corso la quarta tappa delladeldi, risuona subito l’inno. Il merito è dell’espertissimo, classe 1984, che si è aggiudicato il contest diindividuale maschile ad aria compressa dai 10m.ndo il Gold Medal Match con lo score di 16-10 nei confronti del cinese Bowen Zhang, alla fine secondo, il vicecampione olimpico delle Olimpiadi di Tokyo ha nuovamente mostrato la sua classe a tutto il pianeta. Al terzo posto invece – a completamento del podio – si è sistemato il turco Ismail Keles, abile nel precedere il resto dei tiratori qualificatisi per il ranking match precedente alla finalissima. In concorso non vi erano italiani, ...

