Tiktok, cosa sono i numeri o45 e o23? Il significato dei codici segreti e come usarli (Di giovedì 13 aprile 2023) Hai intravisto su Tiktok dei numeri in codice come o45 e o23 e sei confuso sul loro significato segreto? Non preoccuparti, non sei l’unico! Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo nuovo trend e come poterlo utilizzare a tua volta. Leggi anche: Sesso con uno sconosciuto, resta incinta e cerca il padre di suo... Leggi su donnapop (Di giovedì 13 aprile 2023) Hai intravisto sudeiin codiceo45 ee sei confuso sul lorosegreto? Non preoccuparti, non sei l’unico! Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo nuovo trend epoterlo utilizzare a tua volta. Leggi anche: Sesso con uno sconosciuto, resta incinta e cerca il padre di suo...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... misonorotta__ : cosa non vi è chiaro che dovete far esplodere sto tik tok? #donnalisi - MRambo29 : RT @Sabrina04925854: Dai un'occhiata al video di Lewis! #TikTok - dellandro58 : @GiorgiaMeloni ma vi rendete conto cosa ha fatto il vecchio ministro della sanità con il cts? Voi state continuando… - dariafilippi : Libraccio mi dice guarda i romanzi diventati virali grazie a TikTok e in mezzo ci sono anche ottimi autori e a me sembra una buona cosa. - RaffaeleRaimon2 : RT @ventisei_marzo: Quindi se qualcuno fa un video su TikTok dove ti definisce “sacco di monnezza”, il Twitter che cosa dice che io debba f… -